Greenpeace pide el fin de las basuras marinas con un dragón que escupe plásticos recogidos el mar en la Cumbre Our Ocean

Un dragón de cuatro metros que escupe plásticos recogidos en playas de distintos países ha sido la forma de Greenpeace de reclamar medidas para la protección de los océanos y contra la contaminación marina durante la jornada inaugural de la Conferencia internacional Our Oceans que considera "una oportunidad global contra la contaminación por plásticos".

Además de Greenpeace, figuran también Zero Waste Europe, Surfrider Foundation, Oceana, Story of Stuff, Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) y Seas at Risk, entre muchos otros.