El exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional, Francisco Granados, ha salido de la cárcel tras casi mil días en prisión, un tiempo en el que el juez y la Guardia Civil han investigado desde cuentas de Suiza, hasta compraventas de chalet, pasando por comisiones por adjudicaciones de colegios y viviendas hasta operaciones encubiertas para financiar ilegalmente el PP de Madrid y sus conocidas fiestas y "putitas de confianza".

Por otra parte, Granados registró en la agenda incautada por la UCO múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid al exgerente regional del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, ambos imputados por la supuesta financiación ilegal del partido. De hecho, según el escrito del juez a partir del informe de la UCO se desprende que el ex 'número dos' del PP madrileño se quedaba con parte del dinero de la trama para nutrir la supuesta 'caja B' del partido.

Los investigadores también se centraron en otro chalé de lujo Valdemoro, cuya construcción se paralizó tras muchas visitas de la esposa de Granados, que finalmente no lo adquirió tras saltar años antes la polémica a los medios y a su propio partido. Según las pesquisas de la Guardia Civil, fue un regalo del constructor Ramiro Cid, "un adjudicatario recurrente de ventas de suelo público". La chalé en obras, que fue apedreado hace días por varios vecinos, incluía un jardín con cascada, chorros de niebla y ducha con cromoterapia para cuando Nieves Alarcón no quisiera "mojarse el pelo".

GRANADOS SE DEFIENDE PERO NO 'TIRA DE LA MANTA'

Francisco Granados concedió una entrevista a 'El Español', en la que afeó a Aguirre y González por "tratarle como un kleenex". Pero no volvió a la luz pública hasta el año pasado con sus dos comparecencias por videoconferencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid para hablar del 'caso espionaje' y de la empresa pública Arpegio, a la que supuestamente cargaban cestas de navidad para familiares y amigos.

Allí el exparlamentario autonómico se quejó de "sentirse maltratado y decepcionado por el Estado de Derecho" y por su propio partido. "Yo afirmo taxativamente que no soy un delincuente. Nunca he metido la mano en la caja. Se me ha tratado de manera desproporcionada. Los del PP también somos ciudadanos con derechos", apuntó.