El Gobierno navarro abre expediente informativo para analizar lo ocurrido con el detenido por el acuchillamiento mortal

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que se ha abierto un expediente informativo para "saber exactamente qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha procedido" en relación al detenido por el acuchillamiento mortal del domingo en Pamplona y ha remarcado que "creemos que se ha cumplido lo que estaba previsto".

La portavoz del Ejecutivo, tras señalar que el detenido no se encontraba en un piso que tutela el Gobierno foral, ha explicado que "ahora estamos revisando todo lo que tiene que ver con este encargo del juez que se da en noviembre" y que "al hilo de todo esto, lo que estamos haciendo es abrir un expediente informativo para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha procedido".

"Creemos que se ha cumplido lo que estaba previsto, igual que se procede y ocurre en otros casos, cumpliendo los protocolos, pero eso no quita para que no se revisen esos protocolos y se vean si son suficientes, si dan respuesta o si pueden con modificación alguna, la que quiera que sea, ayudar a que estas cosas no sucedan", ha planteado.