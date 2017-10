El Gobierno estudiará formas para mejorar la depuración y eliminar restos de ibuprofeno y drogas en agua residual

La mitad de las masas de agua de España no está en buen estado ecológico y muchas de ellas presentan contaminantes como ibuprofeno, disruptores endocrinos o drogas en las aguas residuales cuya eliminación va a estudiar el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

En este contexto, ha manifestado que los efectos de este proyecto no se verán hasta dentro de 30 años y que al menos no comenzará hasta dentro de ocho, por los trámites administrativos. Según ha precisado, no se trata solamente de atender la demanda biológica de oxígeno, sino de eliminar nutrientes (nitrógeno, fósforo) y cumplir niveles exigentes.