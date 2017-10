El Gobierno desconoce el número de grandes empresas que tienen plan de igualdad, obligatorio desde 2010

El Gobierno ha reconocido que no tiene información sobre el número de empresas españolas con más de 250 trabajadores que tengan un plan de igualdad, a pesar de que estas compañías están obligadas a implantarlos por ley.

"El Instituto Nacional de Estadística (INE) no dispone de información respecto al número de empresas de más de 250 trabajadores en España, desde el año 2010, que han tenido la obligación legal de disponer de planes de igualdad", ha explicado el propio Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

La diputada explicó que cuando la ley se puso en marcha hace diez años traía como punto novedoso estos planes de igualdad para las grandes compañías. Sin embargo, en la actualidad, no se están implementando como deberían.

Pero esta implantación no tiene seguimiento por parte de la Administración, por lo que, tal y como confirma ahora el Gobierno, no se sabe cómo se está haciendo y cuál es el resultado. "Hay que hacer una evaluación y comprobar que la empresa a la que has dado un sello de igualdad sigue trabajando en la misma línea", ha denunciado Álvarez.