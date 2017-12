Gobierno Valencia apoya una reforma de la Constitución basada en un modelo federal y la autosuficiencia financiera

Pide incluir los derechos de la vivienda digna, la sanidad universal y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres

En ese sentido, el Consell apuesta por modelo federal que "reconozca la pluralidad y la complejidad del Estado" porque "no todos los territorios tienen los mismos sentimientos de identidad y aspiraciones", pero también que "las personas que viven en España deben tener igualdad de derechos, garantías y oportunidades".

Oltra ha aclarado que el objetivo de la Comunitat Valenciana es que se reconozca el techo competencial conseguido en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 y el desarrollo que aprueben las Corts cuando se traslade allí el debate ya que el Consell solo "impulsa y abre el debate", ha aclarado. Así, ha puesto el ejemplo del derecho civil valenciano, que está reconocido su desarrollo en el Estatuto, pero "no por la jurisprudencia".

Así, ha apuntado que habrá otras comunidades autónomas con "menos nacionalidad histórica" que la Comunitat Valenciana, que aunque no accedió por el 151, "sin duda lo somos" y a partir de ahí "cada uno debe encontrar su sitio". En ese sentido, no ha descartado la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu para que todas las autonomías tengan un concierto económico bilateral con el Estado como no rechazan "ninguna opción" y "menos aquella que nos dé más suficiencia financiera". "Cuanto más se avance en la corresponsabilidad fiscal mejor", ha apostillado.