El Gobierno canario califica de "estable" el incendio de Gran Canaria, con 2.779 hectáreas afectadas

El Gobierno de Canarias ha explicado este jueves que el fuego que afecta a la cumbre de Gran Canaria se puede calificar ya como "estable", aunque ha pedido "prudencia" ya que se "mantienen puntos activos".

En cuanto a las carreteras, el Cabildo comunicó que ya se encuentran habilitadas la totalidad de las vías, aunque se recomienda no circular por ellas si no es imprescindible. Asimismo también se pide a los ciudadanos que no transiten por las zonas quemadas ya que puede ser peligroso.