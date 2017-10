El Gobierno lanza con Google una campaña para prevenir el odio y el radicalismo en España desde la escuela e Internet

El Gobierno, junto a Google, la ONG Jóvenes y Desarrollo, la Red Aware y FeSP-UGT, ha impulsado una campaña para prevenir el odio y el radicalismo entre los jóvenes españoles, a través de talleres en las aulas dirigidos a 28.000 alumnos de 14 a 20 años de toda España y por medio de la amplificación de mensajes positivos de tolerancia gracias a populares youtubers para paliar el discruso del odio en Internet.

La campaña, titulada 'Somos Más, contra el odio y el radicalismo' (www.somos-mas.es), está financiada por YouTube y se realiza con la colaboración de: los Ministerios de Justicia, Interior, Educación, Cultura y Deporte, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism); FeSP-UGT; la ONG Jóvenes y Desarrollo y Google, a través de la iniciativa global YouTube Creators for Change.