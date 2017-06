GEICAM confirma que añadir un tratamiento antiangiogénico contra el cáncer de mama podría mejorar la supervivencia

El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama ha llevado a cabo un análisis de datos de dos ensayos clínicos, 'LEA' y 'CALGB 40503', en el que se ha confirmado que añadir un tratamiento antiangiogénico (Bevacizumab) al tratamiento hormonal mejora la supervivencia libre de progresión (SLP), pasando de 14 meses a 19.

Este análisis se ha desarrollado junto con el grupo estadounidense The Alliance for Clinical Trials in Oncology y el grupo alemán German Breast Group (GBG), donde los dos ensayos clínicos han sumado más de 700 pacientes con cáncer de mama avanzado y receptores hormonales positivos. Los resultados se han presentado en la 53º Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO), que tiene lugar en Chicago del 2 al 6 de junio.