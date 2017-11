La Fundación Margen Mendoza-Tesarik lanza el primer estudio sobre fertilidad en personas con síndrome de Down

La Fundación Margen Mendoza-Tesarik, en colaboración con la Clínica Margen de Granada, ha puesto en marcha un Programa de Investigación sobre fertilidad en hombres y mujeres con síndrome de Down, que contempla la elaboración del primer estudio para conocer los índices de fertilidad en estas personas y, en su caso, las principales causas de infertilidad, que afectan en mayor grado a los hombres.

Asimismo, y en la segunda fase, el programa contempla el desarrollo de técnicas de fecundación asistida 'ad hoc' que, en su caso, permitan tener hijos a las parejas donde ambos progenitores tienen síndrome de Down. "Existe una especie de ley de silencio sobre la fertilidad en personas con síndrome de Down, y con este programa queremos aportar nuevos datos y desarrollos científicos que permitan abordar seriamente la cuestión de reproducción de mujeres y hombres con síndrome de Down", ha comentado la presidenta de la fundación, Carmen Mendoza Oltras.