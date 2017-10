La Fundación Europea de la Excelencia distingue el modelo de relación con los pacientes de Sanitas Hospital

La Fundación Europea para la Calidad (EFQM en sus siglas en inglés) han distinguido el modelo de relación con los pacientes de Sanitas Hospitales.

En este sentido, el complejo hospitalario ya había sido galardonado como la mejor práctica en la gestión de los recursos humanos al otorgarle el Premio Europeo de Excelencia EFQM 2015 en la categoría Succeeding Through the Talent of People.