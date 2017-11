La Fundación Estudiantes será la embajadora de la Fundación Luzón para dar visibilidad a la ELA

La Fundación Estudiantes ha firmado una colaboración con la Fundación Luzón por la que pasa a ser su nueva embajadora, con el objetivo de dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), cargo que ya ostenta el tenista Rafael Nadal.

Bufalá ha destacado la importancia de "dar visibilidad a esta enfermedad, que cuenta con una baja prevalencia y que no dispone de suficientes medios en investigación, ya que no resulta rentable. Por ello es tan importante hacer esta difusión e intentar concienciar a la sociedad y a las instituciones de que esta enfermedad necesita nuestra ayuda."

Por su parte, la directora general de la Fundación Luzón, Ana Isabel López, ha contado sobre la ELA que "lo que no se conoce y no se divulga parece que no existe. Para eso se crea la Fundación Luzón, para hacerla real". Y ha recordado el importante papel que las familias tienen como principales cuidadores de los pacientes de ELA, enfermedad que les provoca una gran dependencia.