Fundación CEA, en contra del proyecto europeo 'La ciudad, sin mi coche' al considerar que "criminaliza" a automovilistas

La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) se ha posicionado en contra de la iniciativa europea 'La ciudad, sin mi coche', que se celebrará el próximo 22 de septiembre, al considerar que "criminaliza" tanto a este medio de transporte como al sector automovilístico.

Además, ha cargado contra las Administraciones, las cuales, a su juicio, son las que realizan esta "criminalización" del automóvil y del sector, pues consideran que estas son las "principales responsables" de no desarrollar suficientes infraestructuras que permitan la convivencia de la circulación de todo tipo de movilidad de forma segura.

La Administración también es responsable, a juicio de la entidad, de no fomentar la formación en materia de seguridad vial a los ciudadanos a través de las empresas y desde la infancia hasta la adolescencia en las escuelas; no invertir lo suficiente para que el transporte público sea más eficaz, eficiente y económico; pretender encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades, haciendo desaparecer el coche de las mismas; y no destinar la ayuda suficiente para la compra de vehículos eléctricos, híbridos y GLP, cuyo coste es elevado.