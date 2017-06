La Fundación Artemisan ha calificado como "un grave error" que la oposición haya rechazado la proposición de ley para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, presentada por el PP este martes en el Congreso para permitir la caza y la pesca de especies exóticas invasoras en áreas cinegéticas.

Fundación Artemisan, tras la realización de un estudio de investigación científica, demostró la importancia ecológica del arruí para la zona, al preservar el hábitat, no contaminar, no hibridar, no trasmitir enfermedades, no perjudicar a las economías locales y no desplazar a otras especies, como la cabra montés.