Ferran Adrià pide dialogar sobre la situación en Cataluña e "ir con cuidado con los listillos que hablan de todo"

El cocinero Ferran Adrià ha pedido "dialogar, dialogar y dialogar" para solucionar la situación en Cataluña y ha asegurado que es "un tema muy complejo y hay que tomárselo muy en serio" por lo que "no conviene frivolizar" e "ir con cuidado con los listillos que hablan de todo".

Así, ha indicado que "no hay que focalizar solo en el conflicto actual --en referencia a la situación en Cataluña--, que es un problema muy importante" puesto que "hay muchos problemas que hay que solucionar".

"Yo no soy nadie, soy solo un cocinero, por muy importante que sea. Ojalá yo pudiera arreglarlo todo, no solo esto, sino también la desigualdad social. Pero no soy quién para ir dando lecciones a la gente, aquí cada uno tiene su opinión", ha manifestado.