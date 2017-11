Feijóo dice que aunque haya más denuncias en Galicia por violencia machista, no significa que se den más casos que antes

"Lo que pasa es que ahora conocemos con más exactitud las denuncias que hay", asegura y reivindica que "lo importante" es dar el paso

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que, aunque haya "más denuncias" por violencia machista, eso "no significa" que se produzcan "más hechos que antes". "Lo que pasa es que ahora conocemos con más exactitud las denuncias que hay", ha sentenciado.

"No me parece mal que se vaya clarificando y que no haya miedo a denunciar", ha sentenciado, convencido de que es así porque las mujeres víctimas "saben que van a ser acogidas" por las administraciones públicas, que las van "a tutelar", a "defender" y a prestarles atención psicológica.