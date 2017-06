Advierte de que las víctimas tienen "interiorizada la discriminación y asimilada en su vida, porque es la realidad que siempre han vivido"

Por todo ello, ven "imprescindible" contar con un refuerzo legislativo en forma de una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación dado que, para los autores del estudio, "la eliminación de los actos discriminatorios no puede dejarse solo en manos de la interlocución y sensibilización, porque cuando estas acciones no generan un resultado positivo por la negativa del agente discriminador, no se puede ayudar a la víctima si los hechos no constituyen un delito".