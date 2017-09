La FELGTB, "satisfecha" por la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI de Podemos y "triste" por la abstención del PP

El presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo, ha mostrado su "gran satisfacción" por que el Pleno del Congreso haya decidido iniciar la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI promovida por Unidos Podemos, pero ha asegurado sentirse "triste" y "engañado" por la abstención del Partido Popular (PP), que presentará un texto alternativo.

"El hecho de que el Parlamento se ponga a trabajar para remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva no puede ser sino una buenísima noticia para nuestra democracia", ha explicado a Europa Press Generelo, que ha seguido el debate parlamentario desde la tribuna de invitados del hemiciclo. Para el presidente de FELGTB, es "muy triste" que no se apruebe la tramitación de la propuesta legislativa por unanimidad.

Generelo ha dicho sentirse engañado por los 'populares' porque, según ha recordado, antes del Día del Orgullo Gay "firmaron un compromiso de que iban a apoyar la tramitación de la Ley que presentaban los colectivos". "No sólo no lo han cumplido, sino que no nos han avisado de que iban a tomar esta postura. Han acusado a la ley de ser chapucera cuando la tienen desde hace un año. Hemos tenido numerosas reuniones para que la mejoraran con sus enmiendas, con sus aportaciones. En ningún momento nos han transmitido nada", ha apuntado.

Preguntado por las críticas de algunos colectivos sociales que sostienen que algunos aspectos de la Ley coartan la libertad de expresión, Generelo ha defendido que "no hay nada" en ella que no esté en "numerosas" otras normas legislativas. "La libertad de expresión que realmente está coartada es la del colectivo LGTBI que no puede manifestarse, que no puede cogerse de la mano porque puede sufrir agresiones, que no puede hablar libremente en sus puestos de trabajos porque pueden ser despedidos, que no pueden ir a las escuelas con seguridad porque sufren acoso escolar", ha zanjado.