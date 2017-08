La FDA concede la revisión prioritaria a un nuevo fármaco de Roche para tratar la hemofilia A

La Agencia Americana del Medicamento (FDA, en sus siglas en inglés) ha concedido la revisión prioritaria a la solicitud de autorización presentada por Roche para su fármaco experimental emicizumab como nuevo tratamiento profiláctico de la hemofilia A.

La decisión se ha basado en los resultados del estudio fase III 'Haven 1', llevado a cabo en pacientes mayores de 12 años, y en los del 'Haven 2', que ya incluyen niños, que ya han sido publicados en la revista 'The New England Journal of Medicine' y se presentaron en el último congreso de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, celebrado en julio en Berlín (Alemania).