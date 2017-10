Expertos avisan de que muchos pacientes fracturados con osteoporosis no reciben la terapia adecuada

Expertos reunidos en el XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM), celebrado recientemente en Elche (Alicante), han avisado de que muchos pacientes con osteoporosis y que han sufrido una factura no reciben la terapia adecuada, a pesar de que existen tratamientos que reducen de manera "eficaz" el riesgo de sufrir una fractura osteoporótica y que se pueden utilizar de forma "segura" durante periodos prolongados de tiempo.

"La osteoporosis es una enfermedad crónica y como tal requiere de tratamiento a largo plazo, pero se aprecia aún un déficit terapéutico en estos pacientes, ya que o los fármacos indicados se abandonan antes de tiempo o simplemente no se indican tras haberse producido una fractura osteoporótica, a pesar de que esta situación exige instaurar un tratamiento", ha detallado la doctora del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor y Hospital Virgen de la Torre, María Jesús Moro Álvarez.

Finalmente, el doctor del Center for Metabolic Bone Disease and Molecular Research, Shriners Hospital for Children. St. Louis, Missouri (Estados Unidos), Michael P. Whyte, ha mostrado sus investigaciones más recientes sobre las causas y tratamiento de enfermedades hereditarias del metabolismo óseo y mineral en niños y adultos, incluyendo formas genéticas de raquitismo, enfermedades con fragilidad ósea y otras condiciones que causan alteraciones de la densidad ósea.