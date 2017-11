Expertos ven "lecciones por aprender" 15 años después del Prestige y piden un organismo técnico que "tome decisiones"

Ven una "relajación" en la prevención de catástrofes en Galicia, por la que pasaron más de 12.700 buques con mercancías peligrosas en 2016

"Se aprendieron algunas lecciones aunque muchas no son las correctas", ha manifestado el almirante, que considera también que algunos de los medios que tiene la flota de Galicia no son "los más adecuados para fines de salvamento" o para problemas como el del 'Prestige'.

Por su parte, Fernando González Laxe lamenta que "solo se aprenda" los años siguientes a los que se producen los desastres pero que no se aprovechen "los momentos de calma" para trabajar. "Con el tema de desastres medioambientales existe una fuerte presión en el momento inicial pero no más tarde. Hoy nadie quiere hablar de ese tema porque no hay a la vista ningún peligro, pero los peligros cero no existen. Siempre hay un riesgo importante", ha subrayado.