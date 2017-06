Expertos internacionales del ámbito de la educación y de las finanzas han participado este jueves y viernes, 15 y 16 de junio, en la I edición del 'EduFin Summit' un encuentro organizado por el Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA para mejorar los conocimientos y conductas financieras de la población global.

Entre los ponentes que han participado en las jornadas figuran el subgobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León; el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga; la miembro del consejo de Better Finance, Helen Gibbons; la directora académica de Global Financial Literacy Excellence Center, Annamaría Lusardi; y la directora del Center for Financial Inclusion, Elisabeth Rhyne, entre otros muchos.