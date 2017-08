Experto propone quemas controladas en invierno para retirar combustible del monte y evitar fuegos en verano

El ingeniero de montes y especializado en incendios forestales David Caballero ha propuesto este viernes 25 de agosto utilizar el fuego "de media y baja intensidad" durante los inviernos para retirar material combustible acumulado de los montes de manera "controlada", para evitar así los incendios en verano.

Además, ha asegurado que "en muchos casos, las regulaciones de protección de los montes no dejan retirar el combustible" acumulado. "A veces, las diferentes legislaciones no nos dejan ni tocar un árbol", ha continuado, al tiempo que ha opinado que para él, "proteger no debería significar no tocar", sino "al contrario, tocar, gestionar, dialogar con el monte".