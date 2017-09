Expertas denuncian que "muchos" 'dreamers' españoles "no son reconocidos" como menores y quedan desprotegidos

España tiene bajo su protección a 3.997 menores que han llegado solos al país y la Fiscalía ha alertado de un aumento de llegadas en 2016

Expertas en migraciones han denunciado que "muchos" de los menores no acompañados que llegan a España en situación irregular, conocidos en Estados Unidos como 'dreamers', "no entran a ser reconocidos" como menores, por lo que "quedan excluidos" del sistema de protección y en una situación "totalmente irregular".

En España, estas expertas denuncian la situación a la que se enfrentan los menores que llegan solos. Según asegura Almudena Escorial, la política con respecto a los jóvenes inmigrantes es que "muchos de ellos no entran a ser reconocidos como menores, a pesar de tener documentación". "Se está haciendo una política que les está expulsando del sistema de protección. A muchos de ellos se les está echando a la calle y nunca llegan a estar protegidos ni a ser parte del sistema", ha lamentado.

En este sentido, ha afirmado que "se les pone muchas trabas" a través del procedimiento de determinación de la edad, y que los jóvenes "no cuentan con garantías para defender su minoría de edad". "Al final muchos de ellos acaban en la calle. No llegan a entrar en el sistema de protección y si entran, son dos semanas. Estos niños nunca acaban siendo protegidos y muchos de ellos acaban desaparecidos, se les pierde el rastro", ha criticado Escorial.

Concretamente, ha subrayado que si a estos jóvenes se les considera adultos y "no tienen la documentación" que les permite estar en España, acaban "expulsados, en la calle, en otros países de Europa o desaparecen". "En España hay sentencias en las que el Tribunal Supremo dice que si tienen documentación válida que la Policía no dice que sea falsa, son menores de edad. El Tribunal Supremo ha dicho lo que se debería hacer y no se hace", ha denunciado.