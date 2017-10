Experta recuerda que 40 millones de personas de todo el mundo necesitan cuidados paliativos

La investigadora del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, Natalia Arias, ha recordado que 40 millones de personas de todo el mundo necesitan cuidados paliativos, de las cuales el 80 por ciento de ellas está en países con pocos recursos.

Con respecto a lo primero, Arias ha señalado que se trata de disponer de en marco legal que permita regular a quién, cómo y cuándo se protege. Además, prosigue, en el apartado de educación la mayoría de los médicos recién licenciados no tiene conocimiento del control del dolor, no sabe la dosis de iniciación de morfina, por lo que ha destacado la necesidad de formarles en esta disciplina.

En cuanto a la disponibilidad de fármacos, la doctora ha comentado que la morfina, el que más se usa para tratar el dolor de los pacientes, no está patentado, ninguna farmacéutica tiene su monopolio y su producción cuesta cuatro céntimos. No obstante, ha lamentado que no llegue a quienes lo necesitan por la dificultad en su regulación, intereses políticos y económicos, y falta de conocimiento en la manera de manejar la medicación.