Evitar usar 'smartphones' y caminar en sentido contrario a la circulación, consejos a peatones para evitar atropellos

Evitar el uso de dispositivos tecnológicos o 'smartphones', caminar en sentido contrario a la circulación de los vehículos o no realizar cambios bruscos de dirección, son algunas de las recomendaciones que ha emitido Help Flash para evitar atropellos de peatones, con motivo del Día Europeo Sin Víctimas en Carretera, que se celebra el próximo 21 de septiembre.

En primer lugar, Help Flash aconseja a los peatones evitar el uso de dispositivos electrónicos cuando se disponen a cruzar la carretera. Según cifras de la DGT, un 98% de los accidentes en los que el responsable es el peatón están causados por el uso de 'smartphones' o auriculares, dos dispositivos que aumentan hasta un 40% el riesgo de atropello. De hecho, los españoles, por detrás de rumanos e italianos, son los más proclives a cruzar la calle mientras hablan por teléfono o usan el 'whatsapp'.

Del mismo modo, recomienda caminar en sentido contrario a la circulación de los vehículos, recogido en el artículo 49.2 de la Ley de Seguridad Vial. De este modo, se ve cómo se acercan los automóviles y se evitan sobresaltos que pongan en peligro la seguridad del peatón. La ley actual contempla excepciones. Se puede caminar en el sentido hacia el que circulan los vehículos cuando las condiciones no sean seguras en el lado contrario. Igualmente, se podrá circular por la derecha en los casos en que se camine empujando una bicicleta, un ciclomotor de dos ruedas, carros de mano o una silla de ruedas.

Help Flash también considera que para evitar atropellos no hay que realizar cambios bruscos de dirección. Según la entidad, poca gente señaliza con la mano hacia el lugar en que se dirige, por lo que a veces es complicado que los conductores sepan hacia dónde se dirige un peatón. Por esta razón, lo más adecuado es no realizar cambios bruscos de dirección y, en caso de hacerlo, dedicar unos segundos para cerciorarse de que se realizará de manera segura.