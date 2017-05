Muere una cuidadora de un Zoo en Reino Unido por un horrible ataque de un tigre

Ya se ha puesto en marcha una investigación y se esperan detalles muy pronto. Aunque lo que sí aseguran es que no hubo ningún animal que se escapase de su recinto y la seguridad pública no se vio afectada en ningún momento.



Los visitantes del parque zoológico de Hamerton hablaron de un "caos absoluto" cuando el sitio fue evacuado tras saber de un ataque de un tigre en medio de gritos y sangre.



Charlie Hawthorn, de 18 años, de Northampton, dijo que "cuando íbamos al zoológico hubo cuidadores que llegaron corriendo diciéndonos que había habido un incidente grave y que todo el mundo tenía que salir". Y añade que "había una mujer diciendo que un adolescente estaba desaparecido y era sólo un caos absoluto, había tres ambulancias, un helicóptero de ambulancia aérea, la policía, parecía un gran incidente".



Ete Davies, de 55 años, que estaba allí con su pareja y su hijo, dijo: "Estábamos en el recinto del tigre y había un tipo que estaba delante de nosotros con una cámara fotográfica tomando fotos de los animales". Cuenta que de pronto fue corriendo hacia ellos y luego escucharon a una chica gritar . Seguidamente, otro miembro del personal del zoo fue corriendo hacia ellos para que se escondieran en algún lugar seguro.



Un portavoz de la Policía de Cambridgeshire dijo que no se daría información a los medios de comunicación mientras investigaban, aunque sí aseguraron que divulgarían los detalles más adelante.