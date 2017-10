Eulen lanza una guía para ayudar a identificar la violencia de género y acompañar a la víctima

Eulen Sociosanitarios ha presentado este lunes una guía sobre violencia de género que ofrece pautas para identificar este fenómeno y acompañar a la víctima con consejos como evitar crearle falsas expectativas sobre el nivel de ayuda institucional que recibirá en caso de denuncia.

En este sentido, la guía recomienda no intentar que la víctima denuncie "si no se siente preparada". "El momento de la denuncia es el de más riesgo para la mujer y con ella, comienza un proceso muy largo y sumamente difícil. Explícale que no está sola, que existe mucha gente que desaprueba este tipo de conductas, y que hay profesionales que la ayudarán", dice el texto.

"No le des falsas expectativas sobre ayudas económicas, alojamiento, etc. El acceso a estos recursos es limitado, y ante falsas expectativas se crea frustración, desconfianza y agotamiento", continúa el texto, en el que se incide en la importancia de escuchar "y tratar de comprender el alcance del problema", no cuestionar lo que la víctima cuenta y "no respaldar nunca al agresor ni intentar justificar la violencia" pues "no existe ningún motivo que la justifique". "Transmite esta idea a la mujer", indica.