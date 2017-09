Estudiantes se concentran en Barcelona y ocupan el edificio histórico de la UB

Más de 3.000 estudiantes se han concentrado el mediodía de este viernes en la plaza Universitat, que han llenado, y posteriormente han ocupado el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) en defensa del referéndum.

En la lectura de un manifiesto de la convocatoria, realizada por Universitats per la República, han mostrado su rechazo a la actuación del Estado, y han defendido que no hay marcha atrás y que el referéndum convocado para el 1 de octubre "no se puede parar" y es la única salida democrática.