España prevé que tendrá que reubicar a menos refugiados de los comprometidos porque no todos cumplen los requisitos

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, se ha mostrado convencido de que España cumplirá con su compromiso de acogida de refugiados antes de final de año aunque prevé que los refugiados que deberá reubicar serán menos porque no todos cumplen con los requisitos. El Gobierno español se comprometió en 2015 a acoger a un total de 17.387 refugiados, entre reubicación y reasentamiento, y a 5 de mayo, habían llegado a España 1.304.

"Estamos tratando de cumplir con nuestros compromisos. Es verdad que en 2015 nos comprometimos a un número específico de reubicación y reasentamiento y estamos lejos de esas cifras, de la cifra de reasentameinto no vamos a estar tan lejos, con los planes de 2016 y 2017 creo que vamos a superarla. Otra cuestión son los reubicados desde Grecia e Italia que tenían que reunir unos requisitos", ha precisado Dastis este lunes 5 de junio durante su comparecencia en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Senado.

"Si uno aplica las proporciones aprobadas en 2015, el número de los que nos quedan por reubicar disminuye significativamente y confío en que los vamos a reubicar de aquí a final año", ha insistido, al tiempo que ha enumerado algunas de las causas que, a su juicio, han provocado esa reducción del número de refugiados a reubicar como que "se han buscado la vida o no han conseguido cumplir con las formalidades necesarias para tener derecho a la reubicación".

"La financiación de la cooperación internacional al desarrollo es mejorable. La coyuntura de déficit ha impedido en los años anteriores y el actual dotaciones más generosas. No se puede negar que las cifras son bajas en estos momentos. Me comprometo a trabajar para lograr incrementos en las partidas de desarrollo", ha remachado, haciendo referencia a la mejora de la economía, aunque no ha aportado cifras.