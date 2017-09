Entidades del ámbito educativo y social denuncian la "gravedad" de la Ley de Igualdad LGTBI promovida por Podemos

La Plataforma por las Libertades --integrada por entidades del ámbito educativo y social-- ha denunciado la "gravedad" de la Ley de Igualdad LGTBI promovida por Unidos Podemos, impulsada por la Federación que representa al colectivo LGTBI y firmada por la mayoría de los partidos de la oposición durante su registro en la Cámara Baja.

Entre las organizaciones que forman parte de la plataforma se hallan Aesvida; Andoc (Asociación Nacional de Objeción de Conciencia); Asociación Cívica: Ciencia, Vida y Cultura; Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos; Asociación Enraizados; Asociación Española de Farmacéuticos Católicos; Hazteoir.Org; Cidevida; la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA); la Federación Española de Asociaciones Provida; la Fundación Madrina; y la Federación Europea One Of Us, entre otras.

Para el presidente de One of Us, Jaime Mayor Oreja, la iniciativa "socava los cimientos básicos" de la sociedad. "No podemos quedarnos en silencio. Es dramático el calendario que pretende imponerse desde los colectivos más radicales de nuestra sociedad", ha agregado.