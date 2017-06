La Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis (ANES) celebra este sábado 10 de junio en Madrid el I Encuentro Nacional de Socios en el que se debatirá sobre el estado de esta patología y su investigación en España. En el encuentro participarán además de enfermos de sarcoidosis provenientes de toda España, profesionales especialistas tanto de la enfermedad en sí como de su impacto en la vida del paciente.

Aunque la sarcoidosis no tiene cura, no siempre requiere tratamiento y cuando lo hace suele ser sintomatológico, siendo los corticoides el tratamiento más habitual.

El último informe de Orphanet estima una prevalencia de 12,5 casos por cada 100.000 habitantes en Europa. En España no hay datos exactos sobre su incidencia pero en base a un número reducido de estudios realizados en 2008 se estima una incidencia entre 1 y 4,5 casos por cada 100.000 habitantes, con un repunte en la incidencia probablemente provocado no tanto por un incremento real del número de enfermos como por la mejoras experimentadas en el proceso de diagnóstico (mayor conocimiento de la patología y su sintomatología, avances tecnológicos, etc.) que ha permitido identificar mejor la sarcoidosis y diferenciarla de otras enfermedades que en ocasiones cursan con sintomatología similar. Como el proceso de diagnóstico ha continuado mejorando en los últimos años, pudiera ser que en la actualidad la incidencia fuese aún mayor.