Encuentran un cadáver mutilado en su habitación y dice que es una muñeca hinchable de carne

Fue la madre de Jerome Wrigth, de 32 años, ya que este residía en su vivienda, la que alertó a la policía tras hallar el, tal y como informa My Fox 8 . Y lo hizo porque esta empezó a sentir unprocedente de la habitación de su hijo.

Tras ello, fue cuando el detenido aseguró no haber matado a la mujer y explicó que el cuerpo no era real. Y aunque de momento Wrigth no ha sido acusado de asesinato , la policía dice que el cargo está sobre la mesa.