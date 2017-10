Ecologistas reclaman una política de prevención y perseguir a los que queman los montes

Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, WWF y Greenpeace han pedido este lunes 16 de octubre establecer una política de prevención de incendios forestales para evitar situaciones como la ola de incendios que afecta a Galicia, Asturias y Portugal, y que se haga un "mayor esfuerzo" en la persecución de las personas que queman los montes.

"No estamos condenados a los súper incendios. No es un maleficio que España tenga que sufrir año tras año los incendios, sino que realmente se pueden hacer muchas cosas para prevenirlos pero en estos momentos el monte no está en la agenda política de nuestros responsables", ha lamentado.