El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardà, ha emplazado a PSOE y Ciudadanos a votar a favor, en el próximo Pleno del Congreso, de la creación de una nueva ley de libertad religiosa que sustituya a la actual, aprobada en 1980, y que, a su juicio, está "obsoleta".

"Sólo podremos avanzar en laicidad si el PSOE, esta vez, no nos vuelve a rechazar", ha declarado el diputado republicano, quien ha llamado también a Ciudadanos a participar en este cambio. "Tenemos una oportunidad ahora que no tienen mayoría", ha señalado en referencia al PP, para indicar que si Ciudadanos se autodefine "como partido liberal", y los socialistas "han cambiado", no se les puede negar lo que están planteando.