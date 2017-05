Donald Trump sufre un trastorno narcisista de la personalidad, según un estudio español

Tener un sentido grandioso de la importancia, creerse especial y único o exigir una admiración excesiva a los demás son algunos de los síntomas del trastorno narcisista de la personalidad, una enfermedad mental que, según una investigación española, presenta el presidente de EEUU, Donald Trump, quien desde que tomará posesión del cargo, el pasado mes de enero, ha demostrado tener una falta de empatía absoluta hacia sus semejantes.

Además, tiene un sentido grandioso de la importancia, "algo que sin duda es aplicable a Donald Trump, quien continuamente tiene que distorsionar la realidad y decir que los medios de comunicación se inventan noticias falsas para que esta realidad pueda encajar con la idea grandiosa que tiene de sí mismo", apunta Caballo, quien recuerda que "el narcisista no es simplemente bueno, es el mejor. No es grande, es el más grande. No es honesto, es el más honesto. No es humilde, es el más humilde. No construirá un muro con México, construirá el muro más grande y más bonito que se haya visto y nadie construye muros como Trump".