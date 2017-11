Dolors Monserrat asegura que el Ministerio de Sanidad trabaja para que "no quede ningún niño en centros de acogida"

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat ha asegurado que el ministerio tiene como objetivo "seguir trabajando" con el objetivo de llegar a una situación en la que "llegue el día que no haya ni un solo niño en ningún centro de acogida en España y todos estén en familias".

Asimismo, Monserrat ha agradecido la actuación de ASEAF, así como la de todas las entidades del tercer sector que acogen a niños, pues en su opinión "ellos son los verdaderos padres" y ha asegurado que desde el ministerio se trabaja "para mejorar la calidad de vida de los niños", y que "cuando llegue su 18 cumpleaños no sea un motivo triste sino que tengan una familia que les acoja".

En el Congreso ha participado también la cineasta Carla Simón, galardonada durante el festival de la Berlinale por su ópera prima 'Verano 93' y que ha sido seleccionada como representante española para los Oscars, para relatar su historia como niña de acogida que constituye además, la trama de su película. "No hice la película como una catarsis, como si no lo tuviera superado sino porque me parece fascinante los procesos de adopción y de acogida", ha relatado Carla.