Desvelan el mecanismo de acción de los fármacos FR60 y JNI18, que curan el 100% de los ratones con enfermedad del sueño

Científicos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Glasgow (Reino Unido) han desvelado el mecanismo de acción de los fármacos FR60 y JNI18, que curan el cien por cien de los ratones con enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana.

Esta investigación ha sido un trabajo en equipo entre varios centros de investigación internacionales. Primero, el Instituto de Química Médica (IQM-CSIC) diseñó y sintetizó nuevos fármacos candidatos. En la Universidad de Glasgow, en el College of Medical, Veterinary and Life Sciences - Wellcome Centre for Molecular Parasitology, se llevaron a cabo las primeras pruebas 'in vitro': probaron cómo sobrevivían los parásitos frente los fármacos para seleccionar los más letales.