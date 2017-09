Despedida después de que sus fotos sobre aceptación propia se vuelvan virales

Stephanie declaró haberse sentido súper cómoda durante la sesión de fotos. “No estaba preocupada por cómo saliera, solo estaba mirando a Arryn y eso me hacía sentirme segura.”, ha confesado a BuzzFeed. “Me mira siempre, pero la forma en la que me miraba durante la sesión de fotos era diferente porque podía concentrarme en él.”

Pero sin esperarlo, las imágenes comenzaron a hacerse virales . “Arryn me llamó mientras estaba trabajando y me dijo que las imágenes se habían compartido más de 30.000 veces (…) Él me dijo ‘Sé que esto te ayuda y estoy orgulloso de haberlo hecho. No cambiaría nada. Sé que esto te hace feliz.’”