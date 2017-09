Desmantelados nueve criaderos ilegales de aves exóticas en Elche con 153 ejemplares

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado nueve criaderos ilegales de aves exóticas en Elche (Alicante) y se han incautado de un total de 153 ejemplares de dudosa procedencia, entre ellos de especies como yacos de cola roja, guacamayos y diversas clases de loros y cacatúas, protegidas todas ellas por el Convenio CITES, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

Aun no se ha conseguido determinar una valoración económica de todas las aves intervenidas, pero se calcula que supera con creces las decenas de miles de euros, ya que un solo guacamayo alcanza los mil euros en el mercado ilegal.

Entre las 89 infracciones administrativas, encuadradas en diferentes tipos de legislación, figuran no poseer las licencias municipales como criaderos y carecer de los documentos identificativos y de control sanitario; no poseer las autorizaciones de núcleos zoológicos, necesarias para criaderos y no poseer la acreditación de instalaciones, acordes con las condiciones etológicas de los animales existentes.