Descubren un mecanismo cerebral que evita el trastorno bipolar en los hermanos de los pacientes

Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Mount Sinai (EEUU) ha descubierto que el cerebro es capaz de adaptarse al riesgo biológico mediante un mecanismo por el cual los hermanos de pacientes con trastorno bipolar, quienes tienen 10 veces más de probabilidades de sufrirlo, se "protegen" frente a esta enfermedad.

Esto es así ya que, durante el estudio, publicado en la revista 'American Journal of Psychiatry', los hermanos presentaron evidencia genética relacionada con la enfermedad, pero compensada con una hiperconectividad ausente en el cerebro de los pacientes con bipolaridad.

Así, se analizaron exploraciones de resonancia magnética funcional de 78 pacientes con trastorno bipolar, 64 de sus hermanos no afectados y un grupo control de 41 no familiares que no tenían el trastorno. Los hermanos mostraron una conectividad anormal en las regiones cerebrales involucradas en la sensación y el movimiento, relacionada con la enfermedad bipolar en otros estudios y, sin embargo, esto quedó compensado por tener hiperconectividad en la red de modo predeterminado (DMN) del cerebro, carente en el grupo con trastorno bipolar.