Descubre que su madre adoptiva es en realidad su madre biológica a los 30 años

Ser un niño negro en una familia de blancos chirriaba en la Inglaterra de aquella época, pero Andrew se sentía feliz y seguro rodeado de su familia y no quería incomodar a su familia con las preguntas que se le pasaban por la cabeza.

“Desde que empecé a hacer deporte, con cinco años, mi padre y mi madre estaban ahí. Con mis equipos de fútbol y de rugby, ellos vinieron y me apoyaron.”, ha relatado.

Lovell creció en el, donde oía muy a menudo la palabraaunque sus padres jamás le contaron nada sobre las condiciones en las que había nacido. Todo se debía a unque sus progenitores escondían y que no le sería revelado hasta que no tuviera

No fue hasta septiembre de 1998 , tras reflexionar sobre lo que le diría a sus hijos sobre su nacimiento, cuando encontró el momento perfecto para plantear gentilmente el tema de su adopción a sus padres.

La noche de Navidad de ese mismo año, Lovell, el conocido batería de M People , descubrió el secreto que su familia le había ocultado durante treinta años. Después de preguntarles a sus padres por sus orígenes, su padre le confesó que su madre adoptiva , Joyce , era en verdad su madre biológica . Lovell no daba crédito a lo que acababa de oír. “Mi madre no dijo nada. Ni siquiera me miraba”, ha confesado.