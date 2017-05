Demuestran que guardar secretos puede afectar a tu salud física y mental

Michael Slepian, el principal investigador y profesor en Columbia Business School, dijo a The Atlantic que cuando "la gente estaba pensando en sus secretos, actuaban como si estuvieran agobiados y pesados físicamente, y parecen tener un poderoso efecto incluso cuando no se ocultan".Slepian y su equiporegistrados en 10 estudios previos para averiguar cuáles son los tipos más frecuentes de secretos y examinar si el hecho de guardar secretos podría afectar negativamente a la salud física y mental de los individuos es cierto, informa Science Alert Investigaciones previas han vinculado los secretos con la depresión, la ansiedad y la mala salud física. ¿Pero es el secreto mismo el que es tan peligrosos o la simple razón de que los humanos no reaccionamos bien al intentar mantener algo escondido?Los investigadores agruparon los 13.000 secretosy se los enseñaron a 2.000 nuevos participantes. Estas categorías implicaban cosas como mentir, hacerle daño a alguien, consumir drogas, robar, violar la confianza de alguien, infidelidad sexual, un pasatiempo secreto y orientación sexual.Cuando se preguntó a los participantes si guardaban secretos relacionados con cualquiera de estas categorías, se encontró que una persona estaba guardando, cinco de los cuales nunca se los han contado a nadie.Como informa The New Yorker, el estudio que hay un 47% de probabilidad de que uno de sus secretos involucre una violación de la confianza; un 60% de que implique una mentira o un problema financiero; y un 33% de probabilidad de que se trate de un robo, una relación oculta o descontento en el trabajo.Además, averiguaron que los secretos aparecían en mayor medida cuando la gente estaba sola que con gente. Es decir, pasamos más tiempo pensando en nuestros secretos que tratando de ocultarlos."En realidad, no encontramos muchas situaciones en las que tengamos queen relación con todas las veces que un secreto sólo entra en nuestros pensamientos e interfiere en nuestro pensamiento", dijo Slepian.