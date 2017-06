Llevan más de 150 días sin contestar a los requerimientos de la Institución

Esta institución considera "administración entorpecedora" a aquella que no responde tras haberle enviado requerimientos hasta en tres ocasiones y recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y remitirle la información solicitada.

En caso de no colaborar, la Defensora puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece el artículo 24 del Capítulo VI de la Ley Orgánica 3/81, que regula la Institución, tal y como ha hecho ahora con estas administraciones y el Colegio de Abogados de Guipúzcoa.

Así, ha trasladado el caso del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) por no responder a un ciudadano en 404 días; el de Vejer de la Frontera (Cádiz) por la ausencia de respuesta en 342 días sobre el acceso de animales a espacios públicos, y el de Mojácar (Almería) por no modificar días las condiciones de contratación de los apartados postales solicitada por el Defensor hace en 212 días.

Se incluyen también en este listado de administraciones "entorpecedoras" el Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), que no ha respondido ante un desacuerdo relativo con un expediente sancionador de tráfico (392 días); el de Cudillero (Asturias) por no restablecer el suministro de agua a una finca (502 días); el de Gozón (Asturias) que no ha contestado sobre la implantación de una zona de estacionamiento regulado en 370 días.