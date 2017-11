Defensor del Paciente pide solucionar en hospitales deficiencias en comida, televisión o habitaciones compartidas

La Asociación El Defensor del Paciente ha pedido solucionar distintas deficiencias que aseguran que han comprobado con sus "propios ojos" y "presuntos engaños" a los pacientes en aspectos como la comida, la televisión o las habitaciones compartidas.

En concreto, ha indicado que en la comida a un recién intervenido o un anciano se le da una sopa que "dice que es de pollo y huevo que brillan por su ausencia y con aspecto no muy apetecible", una manzana asada que "parece hecha para un enemigo" y un pescado "seco" que sólo con verla se quita el poco apetito que puedan tener.

Otra de las críticas va dirigida a los televisores que, además de pago, no son tales aparatos sino una "especie" de tablet "muy cercano" al paciente, uno en cada cama, que significa que "si a uno u otro no le gusta el programa se tienen que aguantar a no ser que compren auriculares".