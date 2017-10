DGT estudia señalizar para los motoristas las vías interurbanas con información sobre su estado y trazado

La Dirección General de Tráfico estudia implementar un nuevo sistema de señalización en vías interurbanas que aporte a los motoristas información sobre el trazado y estado de la vía, con el fin de mejorar su seguridad, según ha anunciado el director del organismo, Gregorio Serrano.

Para Serrano, "no hay ninguna explicación" adicional que justifique el repunte más allá de "conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, no llevar cinturón de seguridad, exceso de velocidad y distracciones". "No hay otras explicaciones", ha subrayado.