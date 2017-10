DGT se reúne mañana con el sector motero para abordar propuestas para la reforma de la Ley y un Plan de la Motocicleta

La Dirección General de Tráfico (DGT) se reúne este viernes, 27 de octubre, con el sector motero para debatir propuestas para la reforma de la Ley de Tráfico y para definir un conjunto de acciones encaminadas a la elaboración de un Plan de la Motocicleta.

La Plataforma pide que sea prohíba esta excepción porque, si los ciclomotores no pueden hacerlo, las bicis tampoco, al ser estas "más vulnerables", según comenta Alonso. "Es gracioso porque a los ciclomotores no se les permite circular por autopistas y autovías, pero a las bicis sí", dice.

Según recoge este artículo, las personas que estén en posesión del permiso de la clase B en vigor, con una antigüedad superior a tres años, podrán conducir dentro del territorio nacional las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1. "Esto no se puede permitir porque no es lo mismo llevar un coche que una moto", asegura Alonso, que incide en que un usuario con el carné tipo B no tiene los conocimientos y habilidades que se requieren para conducir una moto.