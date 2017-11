La DGT y examinadores de tráfico se reúnen mañana para fijar los servicios mínimos de la huelga de diciembre

La Dirección General de Tráfico (DGT) se reúne este martes, 28 de noviembre, con el Comité de Huelga del colectivo examinador --agrupado en la asociación Asextra-- para decretar servicios mínimos a la huelga en diciembre y que ya dura más de cuatro meses desde que arrancó el pasado mes de junio.

Según aseguró en declaraciones a Europa Press el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, en caso de que estos servicios mínimos se autoricen finalmente, los recurrirán ante los tribunales, ya que la legislación no considera el servicio que prestan los examinadores de tráfico una actividad "esencial", por lo que no estaría regulado la imposición de servicios mínimos. En todo caso, el colectivo pidió que, por "respeto", la negociación de servicios mínimos tendría que pactarse con el Comité de Huelga.

Estos trabajadores llevan desde 2015 reclamando este incremento retributivo, año en que el Gobierno se comprometió a hacerlo efectivo. Sin embargo, la DGT insiste en que el acuerdo de 2015 hablaba de elevar a Hacienda la petición, no de efectuarla, ya que la DGT siempre ha afirmado que no tiene competencias para hacerlo. Para poner remedio a la situación, Tráfico ha llevado a cabo una serie de medidas y propuestas para poner fin al conflicto, pero que no satisfacen a los funcionarios. Además, ambas partes han estado negociando estas últimas dos semanas, aunque finalmente, sin llegar a un punto en común.