Demetrio Fernández afirma, además, que el conjunto monumental "no es un bien público" y "no lo ha sido nunca"

"NO ES UN BIEN PÚBLICO"

En consecuencia, la Mezquita-Catedral "no es un bien público" y "no lo ha sido nunca, ni siquiera en los primeros momentos, pues el rey, cuando conquista la ciudad, entrega a la Iglesia" la entonces mezquita, que con anterioridad ya fue "un lugar sagrado", pues primero "fue basílica" cristiana, después "fue usado durante varios siglos como mezquita" y, finalmente, Fernando III tomó la ciudad "y no destruyó el templo", sino que "lo entregó a la Iglesia desde el primer día, el 29 de junio de 1236".