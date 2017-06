El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha dicho este martes que no dimitirá si finalmente es reprobado con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos por el Parlamento regional, ya que no ha sido nombrado por Asamblea.

"A mí me nombró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y será ella la que tome la decisión de si yo tengo que seguir o no en el cargo de consejero de sanidad, pero no los grupos políticos porque, que yo sepa, mi nombramiento no se ha hecho desde la Asamblea", ha manifestado Sánchez Martos en declaraciones a los medios antes de su comparecencia en la comisión de estudio sobre la deuda.